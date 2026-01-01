Berapa harga live BytomDAO?

BytomDAO diperdagangkan pada Rp142.77686954837075000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 40.64% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini BTM?

Volatilitas harga BTM dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk BytomDAO?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp101.50556933466775000 (rendah) dan Rp142.778728646400000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan BTM?

Dalam 24 jam terakhir, BTM mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp142.778728646400000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp101.42799424417450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk BytomDAO?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan BTM dengan token Ethereum Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Ethereum Ecosystem, BTM menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.