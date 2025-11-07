BursaDEX+
Harga live CADAI hari ini adalah 0.00665888 USD. Lacak informasi harga aktual CADAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CADAI dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.00664892
$0.00664892$0.00664892
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:03:08 (UTC+8)

Informasi Harga CADAI (CADAI) (USD)

$ 0.00657089
$ 0.00719297
$ 0.00657089
$ 0.00719297
$ 0.378584
$ 0.0056163
Harga aktual CADAI (CADAI) adalah $0.00665888. Selama 24 jam terakhir, CADAI diperdagangkan antara low $ 0.00657089 dan high $ 0.00719297, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCADAI adalah $ 0.378584, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0056163.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CADAI telah berubah sebesar +1.01% selama 1 jam terakhir, -7.42% selama 24 jam, dan -21.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CADAI (CADAI)

$ 110.94K
--
$ 110.94K
16.69M
16,694,783.2132741
Kapitalisasi Pasar CADAI saat ini adalah $ 110.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CADAI adalah 16.69M, dan total suplainya sebesar 16694783.2132741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.94K.

Riwayat Harga CADAI (CADAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CADAI ke USD adalah $ -0.000534088744410762.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CADAI ke USD adalah $ -0.0024596264.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CADAI ke USD adalah $ -0.0031160115.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CADAI ke USD adalah $ -0.013296999611217153.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000534088744410762-7.42%
30 Days$ -0.0024596264-36.93%
60 Hari$ -0.0031160115-46.79%
90 Hari$ -0.013296999611217153-66.63%

Apa yang dimaksud dengan CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CADAI (CADAI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CADAI (USD)

Berapa nilai CADAI (CADAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CADAI (CADAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CADAI.

Cek prediksi harga CADAI sekarang!

CADAI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CADAI (CADAI)

Memahami tokenomi CADAI (CADAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CADAI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CADAI (CADAI)

Berapa nilai CADAI (CADAI) hari ini?
Harga live CADAI dalam USD adalah 0.00665888 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CADAI ke USD saat ini?
Harga CADAI ke USD saat ini adalah $ 0.00665888. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CADAI?
Kapitalisasi pasar CADAI adalah $ 110.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CADAI?
Suplai beredar CADAI adalah 16.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CADAI?
CADAI mencapai harga ATH sebesar 0.378584 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CADAI?
CADAI mencapai harga ATL 0.0056163 USD.
Berapa volume perdagangan CADAI?
Volume perdagangan 24 jam live CADAI adalah -- USD.
Akankah harga CADAI naik lebih tinggi tahun ini?
CADAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CADAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CADAI (CADAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

