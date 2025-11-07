Informasi Harga Cairo Bank (CBANK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.094258 $ 0.094258 $ 0.094258 Low 24 Jam $ 0.098104 $ 0.098104 $ 0.098104 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.094258$ 0.094258 $ 0.094258 High 24 Jam $ 0.098104$ 0.098104 $ 0.098104 All Time High $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Harga Terendah $ 0.054961$ 0.054961 $ 0.054961 Perubahan Harga (1 Jam) -0.93% Perubahan Harga (1 Hari) -0.86% Perubahan Harga (7H) -16.05% Perubahan Harga (7H) -16.05%

Harga aktual Cairo Bank (CBANK) adalah $0.094781. Selama 24 jam terakhir, CBANK diperdagangkan antara low $ 0.094258 dan high $ 0.098104, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCBANK adalah $ 2.43, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.054961.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CBANK telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -16.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cairo Bank (CBANK)

Kapitalisasi Pasar $ 305.48K$ 305.48K $ 305.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 340.90K$ 340.90K $ 340.90K Suplai Peredaran 3.23M 3.23M 3.23M Total Suplai 3,600,000.0 3,600,000.0 3,600,000.0

Kapitalisasi Pasar Cairo Bank saat ini adalah $ 305.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBANK adalah 3.23M, dan total suplainya sebesar 3600000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 340.90K.