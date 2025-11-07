BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Calaxy hari ini adalah 0.00144059 USD. Lacak informasi harga aktual CLXY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLXY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Calaxy hari ini adalah 0.00144059 USD. Lacak informasi harga aktual CLXY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLXY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLXY

Info Harga CLXY

Penjelasan CLXY

Situs Web Resmi CLXY

Tokenomi CLXY

Prakiraan Harga CLXY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Calaxy

Harga Calaxy (CLXY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CLXY ke USD:

$0.00143401
$0.00143401$0.00143401
-15.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Calaxy (CLXY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:42:25 (UTC+8)

Informasi Harga Calaxy (CLXY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00142986
$ 0.00142986$ 0.00142986
Low 24 Jam
$ 0.00191613
$ 0.00191613$ 0.00191613
High 24 Jam

$ 0.00142986
$ 0.00142986$ 0.00142986

$ 0.00191613
$ 0.00191613$ 0.00191613

$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481

$ 0.00142986
$ 0.00142986$ 0.00142986

-0.41%

-15.02%

-69.35%

-69.35%

Harga aktual Calaxy (CLXY) adalah $0.00144059. Selama 24 jam terakhir, CLXY diperdagangkan antara low $ 0.00142986 dan high $ 0.00191613, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLXY adalah $ 63,229,481, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00142986.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLXY telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, -15.02% selama 24 jam, dan -69.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Calaxy (CLXY)

$ 132.69K
$ 132.69K$ 132.69K

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

92.11M
92.11M 92.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Calaxy saat ini adalah $ 132.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLXY adalah 92.11M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga Calaxy (CLXY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Calaxy ke USD adalah $ -0.000254727770564379.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Calaxy ke USD adalah $ -0.0012765389.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Calaxy ke USD adalah $ -0.0011254414.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Calaxy ke USD adalah $ -0.010182579483464669.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000254727770564379-15.02%
30 Days$ -0.0012765389-88.61%
60 Hari$ -0.0011254414-78.12%
90 Hari$ -0.010182579483464669-87.60%

Apa yang dimaksud dengan Calaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens.

The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf

Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App.

Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Calaxy (CLXY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Calaxy (USD)

Berapa nilai Calaxy (CLXY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Calaxy (CLXY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calaxy.

Cek prediksi harga Calaxy sekarang!

CLXY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Calaxy (CLXY)

Memahami tokenomi Calaxy (CLXY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLXY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Calaxy (CLXY)

Berapa nilai Calaxy (CLXY) hari ini?
Harga live CLXY dalam USD adalah 0.00144059 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLXY ke USD saat ini?
Harga CLXY ke USD saat ini adalah $ 0.00144059. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Calaxy?
Kapitalisasi pasar CLXY adalah $ 132.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLXY?
Suplai beredar CLXY adalah 92.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLXY?
CLXY mencapai harga ATH sebesar 63,229,481 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLXY?
CLXY mencapai harga ATL 0.00142986 USD.
Berapa volume perdagangan CLXY?
Volume perdagangan 24 jam live CLXY adalah -- USD.
Akankah harga CLXY naik lebih tinggi tahun ini?
CLXY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLXY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:42:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Calaxy (CLXY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,724.87
$99,724.87$99,724.87

-2.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,211.32
$3,211.32$3,211.32

-2.68%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0662
$1.0662$1.0662

+24.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.02
$152.02$152.02

-2.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,724.87
$99,724.87$99,724.87

-2.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,211.32
$3,211.32$3,211.32

-2.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.02
$152.02$152.02

-2.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1665
$2.1665$2.1665

-3.04%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16145
$0.16145$0.16145

+1.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017640
$0.00017640$0.00017640

+3,428.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$24.3627
$24.3627$24.3627

+298.73%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007901
$0.007901$0.007901

+270.24%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003854
$0.00003854$0.00003854

+257.84%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009456
$0.009456$0.009456

+136.40%