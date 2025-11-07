BursaDEX+
Harga live Caliber hari ini adalah 0.28456 USD. Lacak informasi harga aktual CAL50 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAL50 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Caliber hari ini adalah 0.28456 USD. Lacak informasi harga aktual CAL50 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAL50 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAL50

Info Harga CAL50

Penjelasan CAL50

Situs Web Resmi CAL50

Tokenomi CAL50

Prakiraan Harga CAL50

Logo Caliber

Harga Caliber (CAL50)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CAL50 ke USD:

$0.28456
0.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Caliber (CAL50)
Informasi Harga Caliber (CAL50) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.282291
Low 24 Jam
$ 0.286507
High 24 Jam

$ 0.282291
$ 0.286507
$ 0.309508
$ 0.155988
-0.14%

-0.09%

+0.10%

+0.10%

Harga aktual Caliber (CAL50) adalah $0.28456. Selama 24 jam terakhir, CAL50 diperdagangkan antara low $ 0.282291 dan high $ 0.286507, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAL50 adalah $ 0.309508, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.155988.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAL50 telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -0.09% selama 24 jam, dan +0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Caliber (CAL50)

$ 28.46M
--
$ 28.46M
100.00M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Caliber saat ini adalah $ 28.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAL50 adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.46M.

Riwayat Harga Caliber (CAL50) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Caliber ke USD adalah $ -0.0002602443218252.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Caliber ke USD adalah $ +0.0126883596.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Caliber ke USD adalah $ -0.0019202108.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Caliber ke USD adalah $ +0.08788455908728317.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002602443218252-0.09%
30 Days$ +0.0126883596+4.46%
60 Hari$ -0.0019202108-0.67%
90 Hari$ +0.08788455908728317+44.69%

Apa yang dimaksud dengan Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Caliber (CAL50)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Caliber (USD)

Berapa nilai Caliber (CAL50) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Caliber (CAL50) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Caliber.

Cek prediksi harga Caliber sekarang!

CAL50 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Caliber (CAL50)

Memahami tokenomi Caliber (CAL50) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAL50 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Caliber (CAL50)

Berapa nilai Caliber (CAL50) hari ini?
Harga live CAL50 dalam USD adalah 0.28456 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAL50 ke USD saat ini?
Harga CAL50 ke USD saat ini adalah $ 0.28456. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Caliber?
Kapitalisasi pasar CAL50 adalah $ 28.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAL50?
Suplai beredar CAL50 adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAL50?
CAL50 mencapai harga ATH sebesar 0.309508 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAL50?
CAL50 mencapai harga ATL 0.155988 USD.
Berapa volume perdagangan CAL50?
Volume perdagangan 24 jam live CAL50 adalah -- USD.
Akankah harga CAL50 naik lebih tinggi tahun ini?
CAL50 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAL50 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Caliber (CAL50)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

