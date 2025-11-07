Informasi Harga Candle TV (CANDLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00068154 $ 0.00068154 $ 0.00068154 Low 24 Jam $ 0.00070363 $ 0.00070363 $ 0.00070363 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00068154$ 0.00068154 $ 0.00068154 High 24 Jam $ 0.00070363$ 0.00070363 $ 0.00070363 All Time High $ 0.00478067$ 0.00478067 $ 0.00478067 Harga Terendah $ 0.00049595$ 0.00049595 $ 0.00049595 Perubahan Harga (1 Jam) -0.01% Perubahan Harga (1 Hari) -3.09% Perubahan Harga (7H) -24.53% Perubahan Harga (7H) -24.53%

Harga aktual Candle TV (CANDLE) adalah $0.00068154. Selama 24 jam terakhir, CANDLE diperdagangkan antara low $ 0.00068154 dan high $ 0.00070363, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCANDLE adalah $ 0.00478067, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00049595.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CANDLE telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -3.09% selama 24 jam, dan -24.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Candle TV (CANDLE)

Kapitalisasi Pasar $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Suplai Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Total Suplai 9,999,924,236.365652 9,999,924,236.365652 9,999,924,236.365652

Kapitalisasi Pasar Candle TV saat ini adalah $ 4.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CANDLE adalah 6.00B, dan total suplainya sebesar 9999924236.365652. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.82M.