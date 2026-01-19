Harga CANNABIS Hari Ini

Harga live CANNABIS (CANA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CANA ke USD saat ini adalah $ 0 per CANA.

CANNABIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,897, dengan suplai yang beredar 1.00B CANA. Selama 24 jam terakhir, CANA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CANA bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -23.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CANNABIS (CANA)

Kapitalisasi Pasar $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

