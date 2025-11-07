BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Cap USD hari ini adalah 1.003 USD. Lacak informasi harga aktual CUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Cap USD hari ini adalah 1.003 USD. Lacak informasi harga aktual CUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CUSD

Info Harga CUSD

Penjelasan CUSD

Whitepaper CUSD

Situs Web Resmi CUSD

Tokenomi CUSD

Prakiraan Harga CUSD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cap USD

Harga Cap USD (CUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CUSD ke USD:

$1.001
$1.001$1.001
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Cap USD (CUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:19:09 (UTC+8)

Informasi Harga Cap USD (CUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.98782
$ 0.98782$ 0.98782
Low 24 Jam
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
High 24 Jam

$ 0.98782
$ 0.98782$ 0.98782

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

+0.28%

+0.43%

+0.43%

+0.43%

Harga aktual Cap USD (CUSD) adalah $1.003. Selama 24 jam terakhir, CUSD diperdagangkan antara low $ 0.98782 dan high $ 1.006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCUSD adalah $ 1.17, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.947752.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CUSD telah berubah sebesar +0.28% selama 1 jam terakhir, +0.43% selama 24 jam, dan +0.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cap USD (CUSD)

$ 190.12M
$ 190.12M$ 190.12M

--
----

$ 190.12M
$ 190.12M$ 190.12M

189.67M
189.67M 189.67M

189,670,680.6047792
189,670,680.6047792 189,670,680.6047792

Kapitalisasi Pasar Cap USD saat ini adalah $ 190.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUSD adalah 189.67M, dan total suplainya sebesar 189670680.6047792. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 190.12M.

Riwayat Harga Cap USD (CUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cap USD ke USD adalah $ +0.00430236.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cap USD ke USD adalah $ +0.0018576563.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cap USD ke USD adalah $ +0.0022185357.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cap USD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00430236+0.43%
30 Days$ +0.0018576563+0.19%
60 Hari$ +0.0022185357+0.22%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cap USD (CUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cap USD (USD)

Berapa nilai Cap USD (CUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cap USD (CUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cap USD.

Cek prediksi harga Cap USD sekarang!

CUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cap USD (CUSD)

Memahami tokenomi Cap USD (CUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cap USD (CUSD)

Berapa nilai Cap USD (CUSD) hari ini?
Harga live CUSD dalam USD adalah 1.003 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CUSD ke USD saat ini?
Harga CUSD ke USD saat ini adalah $ 1.003. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cap USD?
Kapitalisasi pasar CUSD adalah $ 190.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CUSD?
Suplai beredar CUSD adalah 189.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CUSD?
CUSD mencapai harga ATH sebesar 1.17 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CUSD?
CUSD mencapai harga ATL 0.947752 USD.
Berapa volume perdagangan CUSD?
Volume perdagangan 24 jam live CUSD adalah -- USD.
Akankah harga CUSD naik lebih tinggi tahun ini?
CUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:19:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cap USD (CUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,969.44
$101,969.44$101,969.44

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,362.96
$3,362.96$3,362.96

+1.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1260
$1.1260$1.1260

+31.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.58
$157.58$157.58

+1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,969.44
$101,969.44$101,969.44

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,362.96
$3,362.96$3,362.96

+1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.58
$157.58$157.58

+1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2306
$2.2306$2.2306

-0.17%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.97
$967.97$967.97

+3.67%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006380
$0.006380$0.006380

+538.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.386
$4.386$4.386

+338.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007944
$0.007944$0.007944

+272.25%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002396
$0.00002396$0.00002396

+122.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1013
$0.1013$0.1013

+102.60%