Berapa harga perdagangan saat ini dari Carrot by Puffer?

Carrot by Puffer (CARROT) saat ini dihargai Rp373.08789537277050000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.40% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Carrot by Puffer hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Ethereum Ecosystem,Restaking,Made in USA. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CARROT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Carrot by Puffer dalam pasar kripto global?

Saat ini, Carrot by Puffer menduduki peringkat pasar #3284 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp26770958195.252500000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CARROT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 71684581.6542659, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Carrot by Puffer?

Rentang harga antara Rp369.59674405813850000 dan Rp377.50389080018650000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Carrot by Puffer dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,Restaking,Made in USA lainnya, CARROT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.