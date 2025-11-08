Harga Castle Of Blackwater Hari Ini

Harga live Castle Of Blackwater (COBE) hari ini adalah $ 0.00535184, dengan perubahan 14.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COBE ke USD saat ini adalah $ 0.00535184 per COBE.

Castle Of Blackwater saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,863, dengan suplai yang beredar 7.47M COBE. Selama 24 jam terakhir, COBE diperdagangkan antara $ 0.0051579 (low) dan $ 0.00638322 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.78505, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00513876.

Dalam kinerja jangka pendek, COBE bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -31.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Castle Of Blackwater (COBE)

Kapitalisasi Pasar $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 533.39K$ 533.39K $ 533.39K Suplai Peredaran 7.47M 7.47M 7.47M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Castle Of Blackwater saat ini adalah $ 39.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COBE adalah 7.47M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 533.39K.