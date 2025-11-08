BursaDEX+
Harga live Castle Of Blackwater hari ini adalah 0.00535184 USD. Kapitalisasi pasar COBE adalah 39,863 USD. Lacak informasi harga aktual COBE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang COBE

Info Harga COBE

Penjelasan COBE

Whitepaper COBE

Situs Web Resmi COBE

Tokenomi COBE

Prakiraan Harga COBE

Logo Castle Of Blackwater

Harga Castle Of Blackwater (COBE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 COBE ke USD:

$0.00535184
-14.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Castle Of Blackwater (COBE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:11:19 (UTC+8)

Harga Castle Of Blackwater Hari Ini

Harga live Castle Of Blackwater (COBE) hari ini adalah $ 0.00535184, dengan perubahan 14.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COBE ke USD saat ini adalah $ 0.00535184 per COBE.

Castle Of Blackwater saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,863, dengan suplai yang beredar 7.47M COBE. Selama 24 jam terakhir, COBE diperdagangkan antara $ 0.0051579 (low) dan $ 0.00638322 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.78505, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00513876.

Dalam kinerja jangka pendek, COBE bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -31.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Castle Of Blackwater (COBE)

$ 39.86K
--
$ 533.39K
7.47M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Castle Of Blackwater saat ini adalah $ 39.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COBE adalah 7.47M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 533.39K.

Riwayat Harga Castle Of Blackwater USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0051579
Low 24 Jam
$ 0.00638322
High 24 Jam

$ 0.0051579
$ 0.00638322
$ 0.78505
$ 0.00513876
+1.04%

-14.93%

-31.18%

-31.18%

Riwayat Harga Castle Of Blackwater (COBE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.000939797707213827.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.0025285597.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.0030694407.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.00824543248132876.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000939797707213827-14.93%
30 Days$ -0.0025285597-47.24%
60 Hari$ -0.0030694407-57.35%
90 Hari$ -0.00824543248132876-60.64%

Prediksi Harga untuk Castle Of Blackwater

Prediksi Harga Castle Of Blackwater (COBE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COBE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Castle Of Blackwater (COBE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Castle Of Blackwater berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Castle Of Blackwater (COBE)

Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming.

In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart.

Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves.

Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave.

The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Castle Of Blackwater (COBE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Castle Of Blackwater

Berapa nilai 1 Castle Of Blackwater pada tahun 2030?
Jika Castle Of Blackwater tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Castle Of Blackwater tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Castle Of Blackwater (COBE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.