Harga Castle Of Blackwater (COBE)
Harga live Castle Of Blackwater (COBE) hari ini adalah $ 0.00535184, dengan perubahan 14.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COBE ke USD saat ini adalah $ 0.00535184 per COBE.
Castle Of Blackwater saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,863, dengan suplai yang beredar 7.47M COBE. Selama 24 jam terakhir, COBE diperdagangkan antara $ 0.0051579 (low) dan $ 0.00638322 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.78505, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00513876.
Dalam kinerja jangka pendek, COBE bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -31.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Castle Of Blackwater saat ini adalah $ 39.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COBE adalah 7.47M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 533.39K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.000939797707213827.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.0025285597.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.0030694407.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Castle Of Blackwater ke USD adalah $ -0.00824543248132876.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.000939797707213827
|-14.93%
|30 Days
|$ -0.0025285597
|-47.24%
|60 Hari
|$ -0.0030694407
|-57.35%
|90 Hari
|$ -0.00824543248132876
|-60.64%
Pada tahun 2040, harga Castle Of Blackwater berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming.
In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart.
Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves.
Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave.
The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
