Harga Catino Hari Ini

Harga live Catino (CATINO) hari ini adalah $ 0.00001234, dengan perubahan 3.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATINO ke USD saat ini adalah $ 0.00001234 per CATINO.

Catino saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,335.09, dengan suplai yang beredar 1.00B CATINO. Selama 24 jam terakhir, CATINO diperdagangkan antara $ 0.00001233 (low) dan $ 0.00001283 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00344867, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001173.

Dalam kinerja jangka pendek, CATINO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catino (CATINO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Catino saat ini adalah $ 12.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATINO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.34K.