Harga Catjak Hari Ini

Harga live Catjak (CATJAK) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATJAK ke USD saat ini adalah -- per CATJAK.

Catjak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,225.56, dengan suplai yang beredar 999.35M CATJAK. Selama 24 jam terakhir, CATJAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATJAK bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -19.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catjak (CATJAK)

Kapitalisasi Pasar $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Suplai Peredaran 999.35M 999.35M 999.35M Total Suplai 999,351,642.946706 999,351,642.946706 999,351,642.946706

Kapitalisasi Pasar Catjak saat ini adalah $ 11.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATJAK adalah 999.35M, dan total suplainya sebesar 999351642.946706. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.23K.