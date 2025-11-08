Harga Cats N Cars Hari Ini

Harga live Cats N Cars (CNC) hari ini adalah $ 0.00003964, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNC ke USD saat ini adalah $ 0.00003964 per CNC.

Cats N Cars saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,581, dengan suplai yang beredar 721.05M CNC. Selama 24 jam terakhir, CNC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00733589, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002528.

Dalam kinerja jangka pendek, CNC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cats N Cars (CNC)

Kapitalisasi Pasar $ 28.58K$ 28.58K $ 28.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.64K$ 39.64K $ 39.64K Suplai Peredaran 721.05M 721.05M 721.05M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cats N Cars saat ini adalah $ 28.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNC adalah 721.05M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.64K.