Harga CatSolHat Hari Ini

Harga live CatSolHat (SOLCAT) hari ini adalah $ 0.00104908, dengan perubahan 1.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00104908 per SOLCAT.

CatSolHat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,015, dengan suplai yang beredar 69.95M SOLCAT. Selama 24 jam terakhir, SOLCAT diperdagangkan antara $ 0.00100824 (low) dan $ 0.00107571 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.099826, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00100224.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLCAT bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan -24.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CatSolHat (SOLCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 73.02K$ 73.02K $ 73.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.02K$ 73.02K $ 73.02K Suplai Peredaran 69.95M 69.95M 69.95M Total Suplai 69,948,866.0 69,948,866.0 69,948,866.0

Kapitalisasi Pasar CatSolHat saat ini adalah $ 73.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLCAT adalah 69.95M, dan total suplainya sebesar 69948866.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.02K.