Berapa harga saat ini dari CeluvPlay?

CeluvPlay diperdagangkan pada Rp3.14758456508522000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.00% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan CELB dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.00% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika CELB unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa CeluvPlay dibandingkan dengan token Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP, CELB menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar CeluvPlay hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp751502294.856911000 menempatkan CELB pada peringkat #8637, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp3.1404855127958000 hingga Rp3.25745085051672000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan CELB?

CeluvPlay telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi CELB?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 238750000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.