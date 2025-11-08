Harga Centaur Hari Ini

Harga live Centaur (CNTR) hari ini adalah $ 0.00001731, dengan perubahan 5.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNTR ke USD saat ini adalah $ 0.00001731 per CNTR.

Centaur saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,540, dengan suplai yang beredar 1.82B CNTR. Selama 24 jam terakhir, CNTR diperdagangkan antara $ 0.00001626 (low) dan $ 0.00001727 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02709056, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001242.

Dalam kinerja jangka pendek, CNTR bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -12.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Centaur (CNTR)

Kapitalisasi Pasar $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.83K$ 103.83K $ 103.83K Suplai Peredaran 1.82B 1.82B 1.82B Total Suplai 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

