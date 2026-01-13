Berapa harga real-time Central African Republic Meme hari ini?

Harga live Central African Republic Meme berada pada Rp61.4756160955, bergerak -3.80% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CAR?

CAR telah diperdagangkan antara Rp60.9911111315 dan Rp63.910118580, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Central African Republic Meme hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CAR saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CAR menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Central African Republic Meme?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp61227290431.50, Central African Republic Meme berada di peringkat #2438, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CAR baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Central African Republic Meme dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp13086.81310265, sementara ATL-nya adalah Rp55.4894830375, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CAR?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (995960848.618335 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.