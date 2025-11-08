Harga CGAI Hari Ini

Harga live CGAI (CGAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CGAI ke USD saat ini adalah -- per CGAI.

CGAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,633, dengan suplai yang beredar 566.21M CGAI. Selama 24 jam terakhir, CGAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00526633, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CGAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CGAI (CGAI)

Kapitalisasi Pasar $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.63K$ 57.63K $ 57.63K Suplai Peredaran 566.21M 566.21M 566.21M Total Suplai 566,210,611.632485 566,210,611.632485 566,210,611.632485

Kapitalisasi Pasar CGAI saat ini adalah $ 57.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CGAI adalah 566.21M, dan total suplainya sebesar 566210611.632485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.63K.