Harga CHAD CAT Hari Ini

Harga live CHAD CAT (CHADCAT) hari ini adalah $ 0.00004467, dengan perubahan 0.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHADCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00004467 per CHADCAT.

CHAD CAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,733, dengan suplai yang beredar 800.00M CHADCAT. Selama 24 jam terakhir, CHADCAT diperdagangkan antara $ 0.00004352 (low) dan $ 0.00004519 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00829921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000176.

Dalam kinerja jangka pendek, CHADCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHAD CAT (CHADCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 35.73K$ 35.73K $ 35.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Suplai Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CHAD CAT saat ini adalah $ 35.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHADCAT adalah 800.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.67K.