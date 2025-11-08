Harga Chatrix Hari Ini

Harga live Chatrix (CRX) hari ini adalah $ 0.0000482, dengan perubahan 2.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRX ke USD saat ini adalah $ 0.0000482 per CRX.

Chatrix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,463, dengan suplai yang beredar 758.68M CRX. Selama 24 jam terakhir, CRX diperdagangkan antara $ 0.00004686 (low) dan $ 0.00005137 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098976, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003041.

Dalam kinerja jangka pendek, CRX bergerak +1.90% dalam satu jam terakhir dan +27.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chatrix (CRX)

Kapitalisasi Pasar $ 36.46K$ 36.46K $ 36.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.05K$ 42.05K $ 42.05K Suplai Peredaran 758.68M 758.68M 758.68M Total Suplai 874,906,470.476795 874,906,470.476795 874,906,470.476795

Kapitalisasi Pasar Chatrix saat ini adalah $ 36.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRX adalah 758.68M, dan total suplainya sebesar 874906470.476795. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.05K.