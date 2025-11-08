Harga Cheeseball Hari Ini

Harga live Cheeseball (CB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CB ke USD saat ini adalah -- per CB.

Cheeseball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,703, dengan suplai yang beredar 999.73M CB. Selama 24 jam terakhir, CB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02102669, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CB bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -54.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cheeseball (CB)

Kapitalisasi Pasar $ 63.70K$ 63.70K $ 63.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.70K$ 63.70K $ 63.70K Suplai Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Total Suplai 999,734,610.493148 999,734,610.493148 999,734,610.493148

Kapitalisasi Pasar Cheeseball saat ini adalah $ 63.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CB adalah 999.73M, dan total suplainya sebesar 999734610.493148. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.70K.