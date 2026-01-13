Berapa nilai Chevron xStock saat ini?

Chevron xStock saat ini diperdagangkan seharga Rp2735626.18168470000, dengan pergerakan harga sebesar 0.44% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan CVXX hari ini, naik atau turun?

CVXX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Seberapa populer Chevron xStock hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual CVXX.

Apa yang membuat Chevron xStock berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, CVXX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah CVXX yang beredar di pasar?

Terdapat 2038.350042231756 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Chevron xStock sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2977044.60257115000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp2458323.51540480000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.