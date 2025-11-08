Harga CHEWY Hari Ini

Harga live CHEWY (CHWY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHWY ke USD saat ini adalah -- per CHWY.

CHEWY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,613, dengan suplai yang beredar 1.00B CHWY. Selama 24 jam terakhir, CHWY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00363567, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHWY bergerak +2.20% dalam satu jam terakhir dan -20.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHEWY (CHWY)

Kapitalisasi Pasar $ 48.61K$ 48.61K $ 48.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.61K$ 48.61K $ 48.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

