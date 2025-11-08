Harga CHEXBACCA Hari Ini

Harga live CHEXBACCA (CHEXBACCA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEXBACCA ke USD saat ini adalah -- per CHEXBACCA.

CHEXBACCA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,481, dengan suplai yang beredar 999.84M CHEXBACCA. Selama 24 jam terakhir, CHEXBACCA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00146075, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHEXBACCA bergerak +1.33% dalam satu jam terakhir dan -50.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHEXBACCA (CHEXBACCA)

Kapitalisasi Pasar $ 39.48K$ 39.48K $ 39.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.48K$ 39.48K $ 39.48K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,839,623.297538 999,839,623.297538 999,839,623.297538

Kapitalisasi Pasar CHEXBACCA saat ini adalah $ 39.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHEXBACCA adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999839623.297538. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.48K.