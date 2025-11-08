Harga Chiba Wan Hari Ini

Harga live Chiba Wan (CHIB) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHIB ke USD saat ini adalah -- per CHIB.

Chiba Wan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,119, dengan suplai yang beredar 200.00B CHIB. Selama 24 jam terakhir, CHIB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHIB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -28.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chiba Wan (CHIB)

Kapitalisasi Pasar $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Suplai Peredaran 200.00B 200.00B 200.00B Total Suplai 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Chiba Wan saat ini adalah $ 55.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHIB adalah 200.00B, dan total suplainya sebesar 200000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.12K.