Harga Chief Troll Officer Hari Ini

Harga live Chief Troll Officer (CTO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTO ke USD saat ini adalah -- per CTO.

Chief Troll Officer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,906, dengan suplai yang beredar 986.77M CTO. Selama 24 jam terakhir, CTO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00260502, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CTO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chief Troll Officer (CTO)

Kapitalisasi Pasar $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.03K$ 24.03K $ 24.03K Suplai Peredaran 986.77M 986.77M 986.77M Total Suplai 991,780,700.0 991,780,700.0 991,780,700.0

Kapitalisasi Pasar Chief Troll Officer saat ini adalah $ 23.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTO adalah 986.77M, dan total suplainya sebesar 991780700.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.03K.