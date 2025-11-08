Harga Chikun Litecoin Mascot Hari Ini

Harga live Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) hari ini adalah $ 0.00002235, dengan perubahan 14.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHIKUN ke USD saat ini adalah $ 0.00002235 per CHIKUN.

Chikun Litecoin Mascot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,343, dengan suplai yang beredar 999.76M CHIKUN. Selama 24 jam terakhir, CHIKUN diperdagangkan antara $ 0.00001904 (low) dan $ 0.00002229 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00141547, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001826.

Dalam kinerja jangka pendek, CHIKUN bergerak +3.59% dalam satu jam terakhir dan -31.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Kapitalisasi Pasar $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.34K$ 22.34K $ 22.34K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,760,014.512241 999,760,014.512241 999,760,014.512241

Kapitalisasi Pasar Chikun Litecoin Mascot saat ini adalah $ 22.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHIKUN adalah 999.76M, dan total suplainya sebesar 999760014.512241. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.34K.