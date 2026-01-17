Berapa harga saat ini dari Chinese Brett?

Chinese Brett (CHRETT) diperdagangkan pada Rp1.58359573570419000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.44% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Chinese Brett dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Meme,Base Ecosystem,The Boy’s Club, CHRETT sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif CHRETT diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, CHRETT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Chinese Brett?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat CHRETT?

Chinese Brett saat ini menempati peringkat pasar #7300 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1583139368.057013000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Chinese Brett dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.44% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Chinese Brett dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Meme,Base Ecosystem,The Boy’s Club, CHRETT menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.