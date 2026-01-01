BursaDEX+
Harga live Chinese Toshi hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CTOSHI adalah 65,126 USD. Lacak informasi harga aktual CTOSHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Chinese Toshi hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CTOSHI adalah 65,126 USD. Lacak informasi harga aktual CTOSHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CTOSHI

Info Harga CTOSHI

Penjelasan CTOSHI

Situs Web Resmi CTOSHI

Tokenomi CTOSHI

Prakiraan Harga CTOSHI

Logo Chinese Toshi

Harga Chinese Toshi (CTOSHI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CTOSHI ke USD:

+5.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Chinese Toshi (CTOSHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:37:33 (UTC+8)

Harga Chinese Toshi Hari Ini

Harga live Chinese Toshi (CTOSHI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTOSHI ke USD saat ini adalah $ 0 per CTOSHI.

Chinese Toshi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,126, dengan suplai yang beredar 886.38M CTOSHI. Selama 24 jam terakhir, CTOSHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00106171, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CTOSHI bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan +12.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chinese Toshi (CTOSHI)

Kapitalisasi Pasar Chinese Toshi saat ini adalah $ 65.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTOSHI adalah 886.38M, dan total suplainya sebesar 951179580.2912848. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.89K.

Riwayat Harga Chinese Toshi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

$ 0.00106171
$ 0.00106171$ 0.00106171

-0.33%

+5.57%

+12.89%

+12.89%

Riwayat Harga Chinese Toshi (CTOSHI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Chinese Toshi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chinese Toshi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chinese Toshi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chinese Toshi ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.57%
30 Days$ 0-16.65%
60 Hari$ 0+303.15%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Chinese Toshi

Prediksi Harga Chinese Toshi (CTOSHI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTOSHI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Chinese Toshi (CTOSHI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Chinese Toshi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Chinese Toshi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CTOSHI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Chinese Toshi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chinese Toshi (CTOSHI)

Situs Web Resmi

Tentang Chinese Toshi

Berapa harga saat ini dari Chinese Toshi?

Chinese Toshi diperdagangkan pada Rp1.240668376895520000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 5.56% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan CTOSHI dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 5.56% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika CTOSHI unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Chinese Toshi dibandingkan dengan token Base Ecosystem?

Dalam segmen Base Ecosystem, CTOSHI menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Chinese Toshi hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1100214715.6004580000 menempatkan CTOSHI pada peringkat #7910, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1.151301060531450000 hingga Rp1.321251004316430000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan CTOSHI?

Chinese Toshi telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi CTOSHI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 886382171.1400875, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chinese Toshi

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:37:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Chinese Toshi (CTOSHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.