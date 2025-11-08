Harga cig Hari Ini

Harga live cig (CIG) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CIG ke USD saat ini adalah -- per CIG.

cig saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,991.14, dengan suplai yang beredar 997.89M CIG. Selama 24 jam terakhir, CIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00113276, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CIG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -23.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar cig (CIG)

Kapitalisasi Pasar $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Suplai Peredaran 997.89M 997.89M 997.89M Total Suplai 997,894,292.0 997,894,292.0 997,894,292.0

