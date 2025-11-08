Harga Claude Hari Ini

Harga live Claude (CLAUDE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLAUDE ke USD saat ini adalah -- per CLAUDE.

Claude saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,171, dengan suplai yang beredar 999.51M CLAUDE. Selama 24 jam terakhir, CLAUDE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00620805, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLAUDE bergerak +1.39% dalam satu jam terakhir dan -9.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Claude (CLAUDE)

Kapitalisasi Pasar $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.17K$ 36.17K $ 36.17K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,508,922.249137 999,508,922.249137 999,508,922.249137

