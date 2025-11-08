Harga CMX Agent Hari Ini

Harga live CMX Agent (CMX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMX ke USD saat ini adalah -- per CMX.

CMX Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,594, dengan suplai yang beredar 902.75M CMX. Selama 24 jam terakhir, CMX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00467669, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CMX bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -32.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CMX Agent (CMX)

Kapitalisasi Pasar $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.24K$ 27.24K $ 27.24K Suplai Peredaran 902.75M 902.75M 902.75M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

