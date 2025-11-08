Harga COAT DOG Hari Ini

Harga live COAT DOG (COAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COAT ke USD saat ini adalah -- per COAT.

COAT DOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,952, dengan suplai yang beredar 98.05B COAT. Selama 24 jam terakhir, COAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001141, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COAT bergerak -0.19% dalam satu jam terakhir dan -11.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COAT DOG (COAT)

Kapitalisasi Pasar $ 68.95K$ 68.95K $ 68.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.95K$ 68.95K $ 68.95K Suplai Peredaran 98.05B 98.05B 98.05B Total Suplai 98,045,782,370.0 98,045,782,370.0 98,045,782,370.0

