Berapa harga saat ini dari Coin on Base?

Coin on Base diperdagangkan pada Rp0.05290135367350000, mengalami pergerakan harga sebesar -1.03% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Coin on Base adalah Rp1.59430820831350000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan COIN hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5152591847.798900000, menempatkan aset ini di peringkat #5360 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Coin on Base?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan COIN.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 97500000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Coin on Base termasuk?

Coin on Base merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Base Ecosystem,Base Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai COIN?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan COIN memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.