Harga Coinbase Wrapped ADA Hari Ini

Harga live Coinbase Wrapped ADA (CBADA) hari ini adalah $ 0.386446, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBADA ke USD saat ini adalah $ 0.386446 per CBADA.

Coinbase Wrapped ADA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,005,409, dengan suplai yang beredar 15.54M CBADA. Selama 24 jam terakhir, CBADA diperdagangkan antara $ 0.381925 (low) dan $ 0.401416 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.072, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.290443.

Dalam kinerja jangka pendek, CBADA bergerak -0.37% dalam satu jam terakhir dan -8.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Kapitalisasi Pasar $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Suplai Peredaran 15.54M 15.54M 15.54M Total Suplai 15,543,647.489131 15,543,647.489131 15,543,647.489131

