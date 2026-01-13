BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Coinbase Wrapped ADA hari ini adalah 0.386446 USD. Kapitalisasi pasar CBADA adalah 6,005,409 USD. Lacak informasi harga aktual CBADA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Coinbase Wrapped ADA hari ini adalah 0.386446 USD. Kapitalisasi pasar CBADA adalah 6,005,409 USD. Lacak informasi harga aktual CBADA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CBADA

Info Harga CBADA

Penjelasan CBADA

Situs Web Resmi CBADA

Tokenomi CBADA

Prakiraan Harga CBADA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Coinbase Wrapped ADA

Harga Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CBADA ke USD:

$0.386447
$0.386447$0.386447
-3.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Coinbase Wrapped ADA (CBADA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:35:21 (UTC+8)

Harga Coinbase Wrapped ADA Hari Ini

Harga live Coinbase Wrapped ADA (CBADA) hari ini adalah $ 0.386446, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBADA ke USD saat ini adalah $ 0.386446 per CBADA.

Coinbase Wrapped ADA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,005,409, dengan suplai yang beredar 15.54M CBADA. Selama 24 jam terakhir, CBADA diperdagangkan antara $ 0.381925 (low) dan $ 0.401416 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.072, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.290443.

Dalam kinerja jangka pendek, CBADA bergerak -0.37% dalam satu jam terakhir dan -8.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

--
----

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

15.54M
15.54M 15.54M

15,543,647.489131
15,543,647.489131 15,543,647.489131

Kapitalisasi Pasar Coinbase Wrapped ADA saat ini adalah $ 6.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBADA adalah 15.54M, dan total suplainya sebesar 15543647.489131. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.01M.

Riwayat Harga Coinbase Wrapped ADA USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.381925
$ 0.381925$ 0.381925
Low 24 Jam
$ 0.401416
$ 0.401416$ 0.401416
High 24 Jam

$ 0.381925
$ 0.381925$ 0.381925

$ 0.401416
$ 0.401416$ 0.401416

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.290443
$ 0.290443$ 0.290443

-0.37%

-3.69%

-8.66%

-8.66%

Riwayat Harga Coinbase Wrapped ADA (CBADA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Coinbase Wrapped ADA ke USD adalah $ -0.0148214231643609.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped ADA ke USD adalah $ -0.0233545162.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped ADA ke USD adalah $ -0.1023509959.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped ADA ke USD adalah $ -0.3073309940058841.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0148214231643609-3.69%
30 Days$ -0.0233545162-6.04%
60 Hari$ -0.1023509959-26.48%
90 Hari$ -0.3073309940058841-44.29%

Prediksi Harga untuk Coinbase Wrapped ADA

Prediksi Harga Coinbase Wrapped ADA (CBADA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CBADA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Coinbase Wrapped ADA (CBADA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Coinbase Wrapped ADA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Coinbase Wrapped ADA yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CBADA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Coinbase Wrapped ADA.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Situs Web Resmi

Tentang Coinbase Wrapped ADA

Apakah Coinbase Wrapped ADA sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp6519.32469770, dengan pergerakan harga sebesar -3.69% selama 24 jam terakhir.

Apakah CBADA menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem.

Seberapa likuid pasar Coinbase Wrapped ADA?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai CBADA?

Dengan jumlah token 15543647.489131, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Coinbase Wrapped ADA dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp18084.58640 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp4899.75888785 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Coinbase Wrapped ADA diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Coinbase Wrapped ADA.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coinbase Wrapped ADA

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:35:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Coinbase Wrapped ADA Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01964
$0.01964$0.01964

+96.40%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7955
$0.7955$0.7955

+165.16%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6353
$0.6353$0.6353

+9.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4202
$0.4202$0.4202

+327.03%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.8499
$0.8499$0.8499

+325.37%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01964
$0.01964$0.01964

+96.40%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000006078
$0.00000006078$0.00000006078

+44.02%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005103
$0.0000000005103$0.0000000005103

+36.04%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.