Harga Coinbase Wrapped LTC Hari Ini

Harga live Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) hari ini adalah $ 76.09, dengan perubahan 4.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBLTC ke USD saat ini adalah $ 76.09 per CBLTC.

Coinbase Wrapped LTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,600,522, dengan suplai yang beredar 47.33K CBLTC. Selama 24 jam terakhir, CBLTC diperdagangkan antara $ 75.51 (low) dan $ 80.58 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 135.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 72.72.

Dalam kinerja jangka pendek, CBLTC bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -8.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

Kapitalisasi Pasar $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Suplai Peredaran 47.33K 47.33K 47.33K Total Suplai 47,333.83125555 47,333.83125555 47,333.83125555

Kapitalisasi Pasar Coinbase Wrapped LTC saat ini adalah $ 3.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBLTC adalah 47.33K, dan total suplainya sebesar 47333.83125555. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.60M.