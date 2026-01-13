BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Coinbase Wrapped LTC hari ini adalah 76.09 USD. Kapitalisasi pasar CBLTC adalah 3,600,522 USD. Lacak informasi harga aktual CBLTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Coinbase Wrapped LTC hari ini adalah 76.09 USD. Kapitalisasi pasar CBLTC adalah 3,600,522 USD. Lacak informasi harga aktual CBLTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CBLTC

Info Harga CBLTC

Penjelasan CBLTC

Situs Web Resmi CBLTC

Tokenomi CBLTC

Prakiraan Harga CBLTC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Coinbase Wrapped LTC

Harga Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CBLTC ke USD:

$76.09
$76.09$76.09
-4.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:49:03 (UTC+8)

Harga Coinbase Wrapped LTC Hari Ini

Harga live Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) hari ini adalah $ 76.09, dengan perubahan 4.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBLTC ke USD saat ini adalah $ 76.09 per CBLTC.

Coinbase Wrapped LTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,600,522, dengan suplai yang beredar 47.33K CBLTC. Selama 24 jam terakhir, CBLTC diperdagangkan antara $ 75.51 (low) dan $ 80.58 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 135.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 72.72.

Dalam kinerja jangka pendek, CBLTC bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -8.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
----

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

47.33K
47.33K 47.33K

47,333.83125555
47,333.83125555 47,333.83125555

Kapitalisasi Pasar Coinbase Wrapped LTC saat ini adalah $ 3.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBLTC adalah 47.33K, dan total suplainya sebesar 47333.83125555. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.60M.

Riwayat Harga Coinbase Wrapped LTC USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 75.51
$ 75.51$ 75.51
Low 24 Jam
$ 80.58
$ 80.58$ 80.58
High 24 Jam

$ 75.51
$ 75.51$ 75.51

$ 80.58
$ 80.58$ 80.58

$ 135.04
$ 135.04$ 135.04

$ 72.72
$ 72.72$ 72.72

+0.34%

-4.23%

-8.73%

-8.73%

Riwayat Harga Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Coinbase Wrapped LTC ke USD adalah $ -3.36294240441097.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped LTC ke USD adalah $ -5.2445336860.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped LTC ke USD adalah $ -15.8606104860.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped LTC ke USD adalah $ -21.39917898704113.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.36294240441097-4.23%
30 Days$ -5.2445336860-6.89%
60 Hari$ -15.8606104860-20.84%
90 Hari$ -21.39917898704113-21.95%

Prediksi Harga untuk Coinbase Wrapped LTC

Prediksi Harga Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CBLTC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Coinbase Wrapped LTC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Coinbase Wrapped LTC yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CBLTC pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Coinbase Wrapped LTC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

Situs Web Resmi

Tentang Coinbase Wrapped LTC

Berapa harga Coinbase Wrapped LTC saat ini?

Coinbase Wrapped LTC diperdagangkan pada Rp1283546.992, mencerminkan pergerakan harga sebesar -4.23% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat CBLTC?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp60736485513.6, CBLTC berada di peringkat #2446 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Coinbase Wrapped LTC?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar CBLTC?

Terdapat 47333.83125555 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Coinbase Wrapped LTC berosilasi antara Rp1273763.088 dan Rp1359287.904, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Coinbase Wrapped LTC dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2277962.752, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi CBLTC?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku CBLTC dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coinbase Wrapped LTC

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:49:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Coinbase Wrapped LTC Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02015
$0.02015$0.02015

+101.50%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7986
$0.7986$0.7986

+166.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4100
$0.4100$0.4100

+316.66%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.7992
$0.7992$0.7992

+300.00%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000006096
$0.00000006096$0.00000006096

+44.45%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005163
$0.0000000005163$0.0000000005163

+37.64%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.