Harga COLANA Hari Ini

Harga live COLANA (COLANA) hari ini adalah $ 0.00039055, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COLANA ke USD saat ini adalah $ 0.00039055 per COLANA.

COLANA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,937, dengan suplai yang beredar 100.00M COLANA. Selama 24 jam terakhir, COLANA diperdagangkan antara $ 0.00038013 (low) dan $ 0.00039249 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.059012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COLANA bergerak +2.17% dalam satu jam terakhir dan -22.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COLANA (COLANA)

Kapitalisasi Pasar $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar COLANA saat ini adalah $ 38.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COLANA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.94K.