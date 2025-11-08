Harga Community Coin Hari Ini

Harga live Community Coin (COMCOIN) hari ini adalah $ 0.00002285, dengan perubahan 9.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COMCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00002285 per COMCOIN.

Community Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,839, dengan suplai yang beredar 999.40M COMCOIN. Selama 24 jam terakhir, COMCOIN diperdagangkan antara $ 0.00002216 (low) dan $ 0.0000252 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00188631, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001908.

Dalam kinerja jangka pendek, COMCOIN bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -27.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Community Coin (COMCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,401,574.37813 999,401,574.37813 999,401,574.37813

Kapitalisasi Pasar Community Coin saat ini adalah $ 22.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COMCOIN adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999401574.37813. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.84K.