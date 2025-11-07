BursaDEX+
Harga live Concentrator hari ini adalah 0.466514 USD. Lacak informasi harga aktual CTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CTR

Info Harga CTR

Penjelasan CTR

Situs Web Resmi CTR

Tokenomi CTR

Prakiraan Harga CTR

Logo Concentrator

Harga Concentrator (CTR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CTR ke USD:

$0.466514
-6.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Concentrator (CTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:32:32 (UTC+8)

Informasi Harga Concentrator (CTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.467201
Low 24 Jam
$ 0.500788
High 24 Jam

$ 0.467201
$ 0.500788
$ 3.63
$ 0.105805
-1.43%

-6.76%

-30.38%

-30.38%

Harga aktual Concentrator (CTR) adalah $0.466514. Selama 24 jam terakhir, CTR diperdagangkan antara low $ 0.467201 dan high $ 0.500788, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTR adalah $ 3.63, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.105805.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTR telah berubah sebesar -1.43% selama 1 jam terakhir, -6.76% selama 24 jam, dan -30.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Concentrator (CTR)

$ 500.03K
--
$ 2.33M
1.07M
5,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Concentrator saat ini adalah $ 500.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTR adalah 1.07M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.33M.

Riwayat Harga Concentrator (CTR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Concentrator ke USD adalah $ -0.0338257035509215.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Concentrator ke USD adalah $ -0.2542365077.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Concentrator ke USD adalah $ -0.2653860524.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Concentrator ke USD adalah $ +0.05306015828988305.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0338257035509215-6.76%
30 Days$ -0.2542365077-54.49%
60 Hari$ -0.2653860524-56.88%
90 Hari$ +0.05306015828988305+12.83%

Apa yang dimaksud dengan Concentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Concentrator (CTR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Concentrator (USD)

Berapa nilai Concentrator (CTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Concentrator (CTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Concentrator.

Cek prediksi harga Concentrator sekarang!

CTR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Concentrator (CTR)

Memahami tokenomi Concentrator (CTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Concentrator (CTR)

Berapa nilai Concentrator (CTR) hari ini?
Harga live CTR dalam USD adalah 0.466514 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTR ke USD saat ini?
Harga CTR ke USD saat ini adalah $ 0.466514. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Concentrator?
Kapitalisasi pasar CTR adalah $ 500.03K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTR?
Suplai beredar CTR adalah 1.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTR?
CTR mencapai harga ATH sebesar 3.63 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTR?
CTR mencapai harga ATL 0.105805 USD.
Berapa volume perdagangan CTR?
Volume perdagangan 24 jam live CTR adalah -- USD.
Akankah harga CTR naik lebih tinggi tahun ini?
CTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:32:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

