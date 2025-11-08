Harga Conic Hari Ini

Harga live Conic (CNC) hari ini adalah $ 0.00223737, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNC ke USD saat ini adalah $ 0.00223737 per CNC.

Conic saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,625.64, dengan suplai yang beredar 7.88M CNC. Selama 24 jam terakhir, CNC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 12.22, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0008125.

Dalam kinerja jangka pendek, CNC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Conic (CNC)

Kapitalisasi Pasar $ 17.63K$ 17.63K $ 17.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Suplai Peredaran 7.88M 7.88M 7.88M Total Suplai 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315 8,183,559.826265315

