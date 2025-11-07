BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Conscious Token hari ini adalah 0.320642 USD. Lacak informasi harga aktual CONSCIOUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CONSCIOUS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Conscious Token hari ini adalah 0.320642 USD. Lacak informasi harga aktual CONSCIOUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CONSCIOUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CONSCIOUS

Info Harga CONSCIOUS

Penjelasan CONSCIOUS

Situs Web Resmi CONSCIOUS

Tokenomi CONSCIOUS

Prakiraan Harga CONSCIOUS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Conscious Token

Harga Conscious Token (CONSCIOUS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CONSCIOUS ke USD:

$0.320957
$0.320957$0.320957
+1.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Conscious Token (CONSCIOUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:20:51 (UTC+8)

Informasi Harga Conscious Token (CONSCIOUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.307219
$ 0.307219$ 0.307219
Low 24 Jam
$ 0.322124
$ 0.322124$ 0.322124
High 24 Jam

$ 0.307219
$ 0.307219$ 0.307219

$ 0.322124
$ 0.322124$ 0.322124

$ 0.422124
$ 0.422124$ 0.422124

$ 0.055157
$ 0.055157$ 0.055157

-0.15%

+1.67%

-10.57%

-10.57%

Harga aktual Conscious Token (CONSCIOUS) adalah $0.320642. Selama 24 jam terakhir, CONSCIOUS diperdagangkan antara low $ 0.307219 dan high $ 0.322124, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCONSCIOUS adalah $ 0.422124, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.055157.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CONSCIOUS telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, +1.67% selama 24 jam, dan -10.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Conscious Token (CONSCIOUS)

$ 150.17M
$ 150.17M$ 150.17M

--
----

$ 320.64M
$ 320.64M$ 320.64M

468.35M
468.35M 468.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Conscious Token saat ini adalah $ 150.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONSCIOUS adalah 468.35M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 320.64M.

Riwayat Harga Conscious Token (CONSCIOUS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Conscious Token ke USD adalah $ +0.00526725.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Conscious Token ke USD adalah $ -0.0611238882.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Conscious Token ke USD adalah $ +0.0195949777.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Conscious Token ke USD adalah $ +0.11450035364416588.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00526725+1.67%
30 Days$ -0.0611238882-19.06%
60 Hari$ +0.0195949777+6.11%
90 Hari$ +0.11450035364416588+55.54%

Apa yang dimaksud dengan Conscious Token (CONSCIOUS)

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness.

Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Conscious Token (CONSCIOUS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Conscious Token (USD)

Berapa nilai Conscious Token (CONSCIOUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Conscious Token (CONSCIOUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Conscious Token.

Cek prediksi harga Conscious Token sekarang!

CONSCIOUS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Conscious Token (CONSCIOUS)

Memahami tokenomi Conscious Token (CONSCIOUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CONSCIOUS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Conscious Token (CONSCIOUS)

Berapa nilai Conscious Token (CONSCIOUS) hari ini?
Harga live CONSCIOUS dalam USD adalah 0.320642 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CONSCIOUS ke USD saat ini?
Harga CONSCIOUS ke USD saat ini adalah $ 0.320642. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Conscious Token?
Kapitalisasi pasar CONSCIOUS adalah $ 150.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CONSCIOUS?
Suplai beredar CONSCIOUS adalah 468.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CONSCIOUS?
CONSCIOUS mencapai harga ATH sebesar 0.422124 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CONSCIOUS?
CONSCIOUS mencapai harga ATL 0.055157 USD.
Berapa volume perdagangan CONSCIOUS?
Volume perdagangan 24 jam live CONSCIOUS adalah -- USD.
Akankah harga CONSCIOUS naik lebih tinggi tahun ini?
CONSCIOUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CONSCIOUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:20:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Conscious Token (CONSCIOUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,949.12
$101,949.12$101,949.12

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,363.19
$3,363.19$3,363.19

+1.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1611
$1.1611$1.1611

+35.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.58
$157.58$157.58

+1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,949.12
$101,949.12$101,949.12

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,363.19
$3,363.19$3,363.19

+1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.58
$157.58$157.58

+1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2304
$2.2304$2.2304

-0.18%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$968.34
$968.34$968.34

+3.71%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006300
$0.006300$0.006300

+530.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.310
$4.310$4.310

+331.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007959
$0.007959$0.007959

+272.96%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002384
$0.00002384$0.00002384

+121.35%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1014
$0.1014$0.1014

+102.80%