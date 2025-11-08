Harga Coresky Hari Ini

Harga live Coresky (CSKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CSKY ke USD saat ini adalah -- per CSKY.

Coresky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,985.39, dengan suplai yang beredar 152.00M CSKY. Selama 24 jam terakhir, CSKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.134429, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CSKY bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -16.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Coresky (CSKY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.85K$ 78.85K $ 78.85K Suplai Peredaran 152.00M 152.00M 152.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Coresky saat ini adalah $ 11.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CSKY adalah 152.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.85K.