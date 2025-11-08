Harga CorionX Hari Ini

Harga live CorionX (CORX) hari ini adalah --, dengan perubahan 79.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CORX ke USD saat ini adalah -- per CORX.

CorionX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,872.09, dengan suplai yang beredar 95.44M CORX. Selama 24 jam terakhir, CORX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03473611, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CORX bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -10.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CorionX (CORX)

Kapitalisasi Pasar $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.61K$ 24.61K $ 24.61K Suplai Peredaran 95.44M 95.44M 95.44M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

