Harga Crime Lizard Hari Ini

Harga live Crime Lizard (CLZD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLZD ke USD saat ini adalah $ 0 per CLZD.

Crime Lizard saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,470, dengan suplai yang beredar 1.00B CLZD. Selama 24 jam terakhir, CLZD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLZD bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -19.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crime Lizard (CLZD)

Kapitalisasi Pasar $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

