Harga croc cat Hari Ini

Harga live croc cat (CROC) hari ini adalah $ 0.0000504, dengan perubahan 0.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROC ke USD saat ini adalah $ 0.0000504 per CROC.

croc cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,389, dengan suplai yang beredar 999.88M CROC. Selama 24 jam terakhir, CROC diperdagangkan antara $ 0.00004946 (low) dan $ 0.00005094 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00529201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004716.

Dalam kinerja jangka pendek, CROC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar croc cat (CROC)

Kapitalisasi Pasar $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,881,221.62 999,881,221.62 999,881,221.62

Kapitalisasi Pasar croc cat saat ini adalah $ 50.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROC adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999881221.62. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.39K.