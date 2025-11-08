Harga Crodex Hari Ini

Harga live Crodex (CRX) hari ini adalah $ 0.407664, dengan perubahan 6.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRX ke USD saat ini adalah $ 0.407664 per CRX.

Crodex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,771, dengan suplai yang beredar 100.00K CRX. Selama 24 jam terakhir, CRX diperdagangkan antara $ 0.377565 (low) dan $ 0.408535 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 111.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRX bergerak +2.81% dalam satu jam terakhir dan -15.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crodex (CRX)

Kapitalisasi Pasar $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K Suplai Peredaran 100.00K 100.00K 100.00K Total Suplai 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Kapitalisasi Pasar Crodex saat ini adalah $ 40.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRX adalah 100.00K, dan total suplainya sebesar 100000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.77K.