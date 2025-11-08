Harga Croginal Cats Hari Ini

Harga live Croginal Cats (CROGINAL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROGINAL ke USD saat ini adalah -- per CROGINAL.

Croginal Cats saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,350.54, dengan suplai yang beredar 938.81M CROGINAL. Selama 24 jam terakhir, CROGINAL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00106907, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CROGINAL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Croginal Cats (CROGINAL)

Kapitalisasi Pasar $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Suplai Peredaran 938.81M 938.81M 938.81M Total Suplai 938,808,086.4985441 938,808,086.4985441 938,808,086.4985441

Kapitalisasi Pasar Croginal Cats saat ini adalah $ 16.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROGINAL adalah 938.81M, dan total suplainya sebesar 938808086.4985441. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.35K.