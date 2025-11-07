BursaDEX+
Harga live CrowdSwap hari ini adalah 0.00118219 USD. Lacak informasi harga aktual CROWD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CROWD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CROWD

Info Harga CROWD

Penjelasan CROWD

Whitepaper CROWD

Situs Web Resmi CROWD

Tokenomi CROWD

Prakiraan Harga CROWD

Harga CrowdSwap (CROWD)

Harga Live 1 CROWD ke USD:

$0.00118219
$0.00118219
0.00%1D
Grafik Harga Live CrowdSwap (CROWD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:11 (UTC+8)

Informasi Harga CrowdSwap (CROWD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00117844
$ 0.00117844
Low 24 Jam
$ 0.0011869
$ 0.0011869
High 24 Jam

$ 0.00117844
$ 0.00117844

$ 0.0011869
$ 0.0011869

$ 0.302311
$ 0.302311

$ 0
$ 0

+0.06%

-0.00%

+1.34%

+1.34%

Harga aktual CrowdSwap (CROWD) adalah $0.00118219. Selama 24 jam terakhir, CROWD diperdagangkan antara low $ 0.00117844 dan high $ 0.0011869, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCROWD adalah $ 0.302311, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CROWD telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan +1.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CrowdSwap (CROWD)

$ 429.17K
$ 429.17K

--
--

$ 719.96K
$ 719.96K

363.03M
363.03M

609,000,000.0
609,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CrowdSwap saat ini adalah $ 429.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROWD adalah 363.03M, dan total suplainya sebesar 609000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 719.96K.

Riwayat Harga CrowdSwap (CROWD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CrowdSwap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CrowdSwap ke USD adalah $ -0.0001619536.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CrowdSwap ke USD adalah $ -0.0004306123.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CrowdSwap ke USD adalah $ -0.000792412310559715.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Days$ -0.0001619536-13.69%
60 Hari$ -0.0004306123-36.42%
90 Hari$ -0.000792412310559715-40.13%

Apa yang dimaksud dengan CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user.

Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody.

Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CrowdSwap (CROWD)

Prediksi Harga CrowdSwap (USD)

Berapa nilai CrowdSwap (CROWD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CrowdSwap (CROWD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CrowdSwap.

Cek prediksi harga CrowdSwap sekarang!

CROWD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CrowdSwap (CROWD)

Memahami tokenomi CrowdSwap (CROWD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CROWD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CrowdSwap (CROWD)

Berapa nilai CrowdSwap (CROWD) hari ini?
Harga live CROWD dalam USD adalah 0.00118219 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CROWD ke USD saat ini?
Harga CROWD ke USD saat ini adalah $ 0.00118219. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CrowdSwap?
Kapitalisasi pasar CROWD adalah $ 429.17K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CROWD?
Suplai beredar CROWD adalah 363.03M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CROWD?
CROWD mencapai harga ATH sebesar 0.302311 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CROWD?
CROWD mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CROWD?
Volume perdagangan 24 jam live CROWD adalah -- USD.
Akankah harga CROWD naik lebih tinggi tahun ini?
CROWD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CROWD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CrowdSwap (CROWD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,926.43

$3,229.29

$1.0760

$152.20

$1.0004

$99,926.43

$3,229.29

$152.20

$2.1757

$0.16257

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00014400

$4.336

$0.007891

$0.00003627

$18.2976

$0.009391

