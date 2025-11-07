BursaDEX+
Harga live Crying Cat hari ini adalah 0.00007498 USD. Lacak informasi harga aktual CRYING ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRYING dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRYING

Info Harga CRYING

Penjelasan CRYING

Situs Web Resmi CRYING

Tokenomi CRYING

Prakiraan Harga CRYING

Harga Crying Cat (CRYING)

Harga Live 1 CRYING ke USD:

-4.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Crying Cat (CRYING)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:10:01 (UTC+8)

Informasi Harga Crying Cat (CRYING) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual Crying Cat (CRYING) adalah $0.00007498. Selama 24 jam terakhir, CRYING diperdagangkan antara low $ 0.00007473 dan high $ 0.00007962, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRYING adalah $ 0.00774955, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00005895.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRYING telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, -5.17% selama 24 jam, dan -24.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crying Cat (CRYING)

Kapitalisasi Pasar Crying Cat saat ini adalah $ 72.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRYING adalah 962.67M, dan total suplainya sebesar 962669474.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.32K.

Riwayat Harga Crying Cat (CRYING) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crying Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crying Cat ke USD adalah $ -0.0000290032.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crying Cat ke USD adalah $ -0.0000500387.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crying Cat ke USD adalah $ -0.0001848517329210476.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.17%
30 Days$ -0.0000290032-38.68%
60 Hari$ -0.0000500387-66.73%
90 Hari$ -0.0001848517329210476-71.14%

Apa yang dimaksud dengan Crying Cat (CRYING)

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Crying Cat (CRYING)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Crying Cat (USD)

Berapa nilai Crying Cat (CRYING) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crying Cat (CRYING) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crying Cat.

Cek prediksi harga Crying Cat sekarang!

CRYING ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Crying Cat (CRYING)

Memahami tokenomi Crying Cat (CRYING) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRYING sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Crying Cat (CRYING)

Berapa nilai Crying Cat (CRYING) hari ini?
Harga live CRYING dalam USD adalah 0.00007498 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRYING ke USD saat ini?
Harga CRYING ke USD saat ini adalah $ 0.00007498. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crying Cat?
Kapitalisasi pasar CRYING adalah $ 72.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRYING?
Suplai beredar CRYING adalah 962.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRYING?
CRYING mencapai harga ATH sebesar 0.00774955 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRYING?
CRYING mencapai harga ATL 0.00005895 USD.
Berapa volume perdagangan CRYING?
Volume perdagangan 24 jam live CRYING adalah -- USD.
Akankah harga CRYING naik lebih tinggi tahun ini?
CRYING mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRYING untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Crying Cat (CRYING)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

