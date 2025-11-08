Harga Cryptaine Hari Ini

Harga live Cryptaine (CRY) hari ini adalah $ 0.14695, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRY ke USD saat ini adalah $ 0.14695 per CRY.

Cryptaine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,567, dengan suplai yang beredar 269.25K CRY. Selama 24 jam terakhir, CRY diperdagangkan antara $ 0.139169 (low) dan $ 0.148691 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.26617, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.117283.

Dalam kinerja jangka pendek, CRY bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan +6.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cryptaine (CRY)

Kapitalisasi Pasar $ 39.57K$ 39.57K $ 39.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Suplai Peredaran 269.25K 269.25K 269.25K Total Suplai 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cryptaine saat ini adalah $ 39.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRY adalah 269.25K, dan total suplainya sebesar 25000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.67M.